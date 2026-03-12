Haberler

İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla tören yapıldı

Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'nci yıl dönümü dolayısıyla protokolünde katıldığı tören gerçekleştirildi.

Tören Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda yapıldı. Milli Şair Merhum Mehmet Akif Ersoy'un, Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan tutkusunu kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilişinin 105'nci yıl dönümü dolayısıyla program gerçekleştirildi. Programa Vali Dr. Naci Aktaş, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretmen ve öğrencilerin katıldı.

Programda Anafartalar Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı program ilgiyle izlendi. - AFYONKARAHİSAR

