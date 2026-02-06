İstiklal Marşı'nı en güzel okumak için yarıştılar

Haberler

Sivas Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 5. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasının il finali gerçekleştirildi.

Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul müdürleri, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Yapılan değerlendirme sonucu Gazi Paşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi İrem Naz Güllü birinci, İhramcızade İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Rabia Zümra Yüceal ikinci, Altınyayla Şehit Zekeriya Demirkaynak Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Halit Can Uğur ise üçüncü oldu.

Öğrencileri tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı. Genç nesillerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin büyük önem taşıdığını belirten Erdoğan, "Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin milli şuur ve vatan sevgisi kazanmasına önemli katkılar sunmaktadır. İstiklal Marşı'mızı anlamına ve ruhuna uygun şekilde okuyan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Bu süreçte emek veren öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve destekleriyle her zaman yanlarında olan velilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
