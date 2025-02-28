İstanbullular Eyüpsultan Cami'nde Ramazan'nın İlk Teravih Namazını Kıldı

İstanbullular Ramazan ayının ilk teravih namazı için tarihi Eyüpsultan Cami'ne akın etti.

Ramazan ayının ilk teravih namazı için yüzlerce vatandaş Eyüpsultan Cami'ne geldi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başlayan vatandaşlar, huzurlu atmosferin tadını çıkardı. Birçok vatandaş ellerini semaya açarak dualar etti. Yatsı ezanının okunması ile birlikte çok sayıda kişi, cami içerisinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı. Kadınlar da kendileri için ayrılan bölümde namazlarını kıldı.

"Çok güzel bir atmosfer"

Ramazan ayının ilk teravih namazında Eyüp Sultan Camisi'ne geldiğini belirten Zekeriya Öztürk, "Eyüpsultan'dayız. Eyüp Sultan Hazretlerinin manevi huzurundayız. Rabbimize şükürler olsun. Bizleri yeni bir Ramazan ayına kavuşturduğu için, rahmet iklimi, rahmet ayı, mağfiret ayı evveli rahmet, ortası mağfiret sonu günahlardan azat olan bir ay. Rabbim bu mübarek ayı bereketli, hayırlı bir şekilde geçirmeyi, hayırlısıyla bayrama da ulaşmayı nasip etsin. Çok güzel bir atmosfer. Yüce Rabbim ülkemize, milletimize, vatanımıza hayırlı, bereketli ömürler nasip eylesin bütün insanlığa inşallah" dedi

Ailece teravih namazına geldiklerini ifade eden Sevilay Pampal ise, "Ramazan ayı bütün İslam alemine hayırlı olsun. İnşallah savaşların durduğu, mazlumların ölmediği bir yıl dileyelim" diye konuştu. - İSTANBUL