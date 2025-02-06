İstanbul Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'da günler öncesinde yağacağı bildirilen kar yağışı dün öğlen saatlerinde itibaren yüksek kesimler de yer yer etkisini göstermeye başladı. Özellikle dün gece saatlerinden itibaren yağışın etlisini arttırmasıyla birlikte Başakşehir ilçesi beyaza büründü. Beyaza bürünen ilçede ortaya çıkan güzel manzaralar ise dron ile görüntülendi. - İSTANBUL