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İstanbul Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı

İstanbul Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı
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İstanbul'da dün başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu ve Başakşehir ilçesi beyaz örtüyle kaplandı. Dronla görüntülenen manzaralar görenleri etkiledi.

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'da günler öncesinde yağacağı bildirilen kar yağışı dün öğlen saatlerinde itibaren yüksek kesimler de yer yer etkisini göstermeye başladı. Özellikle dün gece saatlerinden itibaren yağışın etlisini arttırmasıyla birlikte Başakşehir ilçesi beyaza büründü. Beyaza bürünen ilçede ortaya çıkan güzel manzaralar ise dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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