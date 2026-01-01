İstanbul yeni yıla karla uyandı: Yüksek kesimler beyaza büründü

Meteorolojinin günlerdir süren uyarılarının ardından İstanbul, yeni yılın ilk sabahını yüksek kesimlerinde kar yağışıyla karşıladı. Gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, şehrin bazı ilçelerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İstanbul'da meteoroloji tarafından özellikle yüksek kesimler için yapılan kar yağışı uyarısı, 1 Ocak itibariyle etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek noktalarda zemini kısa sürede beyaza bürüdü. Şehrin kuzey ilçelerinden Sarıyer, karın en çok hissedildiği bölgelerden biri oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde yeni yılın ilk sabahı kar ile karşılandı. Beyaza bürünen alanlar, drone ile havadan görüntülendi. Ağaçların ve çatılarının üzerini kaplayan kar, doğal güzelliği gözler önüne serdi. - İSTANBUL