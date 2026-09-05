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Silivri'de gemi kazasında enkaz tespit edildi

Silivri'de gemi kazasında enkaz tespit edildi
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İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarındaki gemi kazasında kayıp mürettebat için süren arama-kurtarma çalışmalarını TCG Akın gemisinde inceledi. Batan geminin enkazının tespit edildiğini açıkladı ve ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından haber alınamayan mürettebat için sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını TCG Akın gemisinde inceledi.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp mürettebatı arama-kurtarma çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede bulunan TCG Akın gemisine giderek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

Kazada haber alınamayan mürettebatın aileleri ve yakınlarıyla da bir araya gelen Vali Gül, geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Batan geminin enkazı tespit edildi"

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Gül, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın şu an içinde bulunduğumuz TCG Akın gemisi, batan geminin enkazını tespit etti. Sadece ailelerimizin değil, milletimizin de çok büyük bir acısı var. Ailelerin bundan sonraki beklentisi; mürettebat içeride mi, nasıl çıkartılacak? Bu konuda ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler. Milletimize geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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