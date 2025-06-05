İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
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İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Vali Gül, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak şehit yakınlarıyla da sohbet etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Arefe Günü programları kapsamında Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Vali Gül, İBB Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Koramiral Mustafa Kaya ile Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette şehitleri için dua edildi ardından Vali Gül ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehit yakınlarıyla da sohbet eden Vali Gül, "Her bayram olduğu gibi Arefe günlerinde vatandaşlarımız yakınlarının mezarlarını ziyaret ediyorlar. Şehit aileleri de milletimizin tamamının yakını. Şehitlerimiz, şehit düşmeden önce sınırlı sayıda akrabaları var. Şehit olduktan sonra 86 milyonun tamamının babası, annesi, kardeşi, akrabası. Bizler de kamu görevlileri olarak şehrin idarecileri olarak bu akrabalarımızı, şehitlerimizi ziyaret etmek için geldik. Şehit ailelerimizden mezarı başında olanlarla bayramlaştık. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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