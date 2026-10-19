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İstanbul Valisi DAvut Gül, "6 vatadaşımız vefat etti. Bir vatandaşımız da kayıp. Arama çalışmaları sürüyor. Bugün 6. gün. Önemli bir kısmını da geride bıraktık. Yıkımlar burada tamamlandı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı