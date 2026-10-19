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İstanbul Valisi DAvut Gül, "6 vatadaşımız vefat etti. Bir vatandaşımız da kayıp. Arama çalışmaları sürüyor. Bugün 6. gün. Önemli bir kısmını da geride bıraktık. Yıkımlar burada tamamlandı" dedi.

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İstanbul Valisi DAvut Gül, "6 vatadaşımız vefat etti.

İstanbul Valisi DAvut Gül, "6 vatadaşımız vefat etti. Bir vatandaşımız da kayıp. Arama çalışmaları sürüyor. Bugün 6. gün. Önemli bir kısmını da geride bıraktık. Yıkımlar burada tamamlandı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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