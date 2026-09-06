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İstanbul'un Uzaydan Büyüleyici Kareleri Paylaşıldı

İstanbul'un Uzaydan Büyüleyici Kareleri Paylaşıldı
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ISS astronotları, İstanbul'un gece ve gündüz çekilmiş etkileyici fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde Boğaziçi ve İstanbul Havalimanı net görülürken, 2012, 2023 ve 2025 arşiv kareleri de yer aldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilen İstanbul fotoğrafları paylaşıldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu İstanbul'a ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Görsellerde megakentin gece ve gündüz uzaydan çekilen görüntüleri yer aldı. Fotoğraflarda Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran Boğaziçi ile İstanbul Havalimanı net bir şekilde görüldü.

Fotoğraflar arasında İstanbul'un 2012, 2023 ve 2025 yıllarında farklı tarihlerde çekilmiş arşiv görüntüleri de yer aldı. Astronotların gözünden paylaşılan bu görüntüler, İstanbul'un uzaydan çekilen en net ve etkileyici kareleri arasında yerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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