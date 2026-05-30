İstanbul'da fetih coşkusu: Boğaz'da havai fişek gösterisi

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Üsküdar Sahili'nde düzenlenen havai fişek gösterisi havadan görüntülendi. Boğaz hattında renkli görüntülerin oluşturduğu havai fişek gösterisi izleyenlere adeta görsel şölen sundu.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlendi. Akşam programında ilk olarak Üsküdar Sahili'nde 1. Ordu Komutanlığı Bando Takımı sahne aldı. Saat 21.00'de Üsküdar Sahili'nde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Boğaz hattında renkli görüntülerin oluştuğu havai fişek gösterisi izleyenlere adeta görsel şölen sundu. Üsküdar Sahili'nde oluşan yoğunluk ve Boğaz üzerindeki ışık şöleni havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı