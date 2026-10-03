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İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı nedeniyle Fatih'te bazı yollar trafiğe kapatılacak

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 Ekim Pazar günü yapılacak İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı nedeniyle Fatih'te bazı yolların saat 06.00'dan program bitimine kadar araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Sürücüler Avrasya Tüneli transit yolunu ve Vatan Caddesi'ni kullanabilecek.

İstanbul'da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı" nedeniyle Fatih'te bazı yollar saat 06.00'dan program bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında kapanacak yollar şöyle:

"- Kennedy Caddesi'nin Samatya Varyant ile Sirkeci Meydanı arasında kalan bölümü,

Langa Bostanları Sokak,

Namık Kemal Caddesi,

Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışlarının Aksaray ayrımları,

Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikametindeki acil ve son çıkış.

Sürücüler alternatif güzergah olarak Avrasya Tüneli transit yolu, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi ve Kadırga Limanı Caddesi'ni kullanabilecek".

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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