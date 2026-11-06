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İstanbul trafiği yüzde 50'ye geriledi, Cevizlibağ E-5'te araçlar yoğun kaldı

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İstanbul trafiği yüzde 50'ye geriledi, Cevizlibağ E-5'te araçlar yoğun kaldı
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İstanbul'da önceki günlerde yüzde 70-75 seviyesinde ölçülen trafik yoğunluğu, sağanağın etkisini kaybetmesiyle sabah saatlerinde yüzde 50'ye geriledi. Kent genelindeki düşüşe rağmen Cevizlibağ E-5'te Mecidiyeköy yönünde araç yoğunluğu sürdü.

İstanbul'da önceki günlerde yüzde 70 ile 75 seviyelerinde ölçülen trafik yoğunluğu, sağanak yağışın etkisini kaybetmesiyle yüzde 50'ye geriledi. Trafik yoğunluğu azalmasına rağmen Cevizlibağ E-5 Mecidiyeköy yönünde araç yoğunluğu devam etti.

İstanbul'da önceki günlerde aralıklarla etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun artmasına neden olmuştu. Yağış nedeniyle işe ve okullarına gitmek isteyen sürücüler, sağanak yağış boyunca trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, toplu taşıma duraklarında da yoğunluk oluşmuştu. Sağanak yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 50 olarak ölçüldü. Önceki günlere göre yaklaşık yüzde 20-25 oranında düşüş yaşanmasına rağmen, sabah saatlerinde Cevizlibağ E-5 Karayolu'nda Mecidiyeköy istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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