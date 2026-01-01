Haberler

İstanbul Taksim'de gerçekleşen kar yağışı, şehri beyaza bürütürken Endonezyalı turistlerin büyük sevinci kameraya yansıdı. Yılbaşı tatili için İstanbul'a gelen turistler, kar manzarası karşısında mutluluk çığlıkları attı.

İstanbul Taksim'de etkili olan kar yağışı ortalığı beyaza büründürürken Endonezyalı turistlerin kar sevinci kameraya yansıdı.

İstanbul'un baz bölgeleri yeni yılın ilk gününde karla kaplandı. O noktalardan biri de megakentin turistik bölgesi Taksim oldu. Taksim, kar yağışının etkisini artırmasıyla karla kaplandı. İstanbul'a gelen Endonezyalı turistlerin sevinci de kameraya yansıdı. Yılbaşı tatili için geldikleri öğrenilen turistler kar manzarası karşısında sevinç çığlıkları attı. - İSTANBUL

