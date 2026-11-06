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İstanbul Sarıyer'de kara bulutlar ve güneşli hava aynı anda görüntülendi

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İstanbul Sarıyer'de kara bulutlar ve güneşli hava aynı anda görüntülendi Haber Videosunu İzle
İstanbul Sarıyer'de kara bulutlar ve güneşli hava aynı anda görüntülendi
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İstanbul'da gökyüzünü kaplayan yoğun kara bulutlar, Sarıyer'den havadan görüntülenen manzarada kentin bir bölümünü karanlığa bürürken diğer bölümünde güneşli hava dikkat çekti. Aynı anda ortaya çıkan iki farklı hava durumu, İstanbul semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da gökyüzünü kaplayan yoğun kara bulutlar ilginç manzaralar oluşturdu. Sarıyer'den havadan çekilen görüntülerde, İstanbul'un bir bölümünün kara bulutlarla kaplandığı, diğer bölümünde ise güneşli havanın etkisini sürdürdüğü görüldü. Gökyüzünde oluşan bulut kümelerinin oluşturduğu etkileyici manzara havadan görüntülendi.

İstanbul semalarında etkili olan yoğun bulut tabakası, kentin üzerinde farklı görüntüler ortaya çıkardı. Sarıyer'den kaydedilen görüntülerde, kara bulutların gökyüzünün büyük bölümünü kapladığı görüldü. Bulutların kapladığı bölgelerde hava karanlık bir görünüme bürünürken, hemen yakınındaki bölgelerde ise mavi gökyüzü ve güneş ışınları dikkat çekti.

İstanbul semalarında etkileyici manzara

Havadan görüntülenen manzarada, bir tarafta yoğun kara bulutlar gökyüzünü kaplarken diğer tarafta güneş ışınlarının bulutların arasından süzülmesi dikkat çekti. İstanbul semalarında aynı anda ortaya çıkan iki farklı hava manzarası, gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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