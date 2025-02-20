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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yolunda Kar Yağışı Kazalara Yol Açtı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yolunda Kar Yağışı Kazalara Yol Açtı
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil, ters yöne döndükten sonra demir bariyerlere çarptı. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil kaydı. Ters yöne dönen otomobil demir bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışından dolayı kayan otomobil ters yöne dönerek demir bariyerlere çarptı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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