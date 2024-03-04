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İstanbul Mecidiyeköy Metrobüs Durağında Yoğunluk

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İstanbul Mecidiyeköy metrobüs durağında akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. İş çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, metrobüse binmek için durakta sıra bekledi. İnsanlar yoğunluk nedeniyle güçlükle ilerledi. Yaşanan insan seli cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul Mecidiyeköy metrobüs durağında akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı.

İstanbul Mecidiyeköy metrobüs durağında akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. İş çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, metrobüse binmek için durakta sıra bekledi. İnsanlar yoğunluk nedeniyle güçlükle ilerledi. Yaşanan insan seli cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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