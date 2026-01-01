Haberler

Karın sefasını çocuklar sürdü, cefasını büyükler çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler yolda kalırken, çocuklar karın keyfini çıkardı. Yetkililer, kış koşullarına önlem almaları konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte İstanbul beyaza büründü. Özellikle Üsküdar Yavuztürk mahallesinde kar, günlük yaşamı ikiye böldü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yokuşlarda kaldı, trafikte aksamalar yaşandı.

Soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, çocuklar ise karın keyfini doyasıya çıkardı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar sokaklara çıkarak kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Mahalle aralarında oluşan beyaz örtü, renkli görüntülere sahne oldu.

Yetkililer, sürücüleri zincirsiz ve kış lastiksiz trafiğe çıkmamaları konusunda uyarırken, kar yağışının aralıklarla devam edebileceği bildirildi. Kar, büyükler için çileye dönüşürken, çocuklar için unutulmaz bir kış hatırası oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı

Yeni yılın ilk gününde tarihi görüntüler! Katılım sayısı rekor kırdı