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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, iki simgeyi ruh sağlığı için yeşile büründürdü

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çamlıca Kulesi'ni yeşil ışıklarla aydınlattı. Kurum, sosyal medya paylaşımında ruh sağlığının önemine dikkat çekmeyi ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladığını belirtti.

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çamlıca Kulesi, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında yeşil ışıklar ile aydınlatıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında İstanbul'un önemli simgelerinden olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çamlıca Kulesi yeşil ışıklar ile aydınlatıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "10 Ekim #DünyaRuhSağlığıGünü kapsamında ruh sağlığının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çamlıca Kulesi yeşil renkle aydınlatıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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