İstanbul Havalimanı'nda Hatay Mutfağı Tanıtımı

İstanbul Havalimanı BTA'nın öncülüğünde Hatay mutfağını tanıtan bir program düzenlendi. Hatay'ın yöresel lezzetlerinin yer aldığı tanıtım programına Şef Metin Tansal ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Sayın Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz, davetliler ve çok sayıda yolcu katıldı. Hatay'a özgü lezzetlere katılımcılar yoğun ilgi gösterirken, Haktankaçmaz, birbirinden eşsiz ürünlerin sergilendiği etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu.

"İnşallah kadim medeniyetler sahibi Hatay güzel günlerine geri dönecek"

Organizasyonda bulunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Mehmet İlker Haktankaçmaz, "BTA bu tarz etkinlikleri farklı yöreler için de yapmıştı ancak Hatay için yapılmasının hepimiz için ayrı bir önemi de var. İnşallah kadim medeniyetler sahibi Hatay güzel günlerine geri dönecek" şeklinde konuştu.

"Hatay mutfağını tekrardan canlandıracağız"

Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Şef Metin Tansal ise, "İkincisini yaptığımız Hatay Günleri'ni İstanbul Havalimanı Dış Hatlarda başlattık. Önümüzdeki haftalarda önce İzmir ve ardından Ankara'da da gerçekleştireceğimiz Hatay Günleri etkinliği ile birlikte Hatay mutfağını tekrardan canlandıracağız, unutulan lezzetleri doğru reçetelerle gelen yolculara tattırmaya devam edeceğiz. Bize destek veren BTA Grubuna teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL