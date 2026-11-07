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İstanbul Fatih'te yağışın ardından oluşan çift gökkuşağı dronla görüntülendi

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İstanbul Fatih'te yağışın ardından oluşan çift gökkuşağı dronla görüntülendi Haber Videosunu İzle
İstanbul Fatih'te yağışın ardından oluşan çift gökkuşağı dronla görüntülendi
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İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından Tarihi Yarımada semalarında çift gökkuşağı oluştu. Topkapı surları üzerinde yükselen gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluştururken, iki halkanın aynı anda görüldüğü anlar dron kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından oluşan çift gökkuşağı, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

İstanbul'da günlerdir aralıklarla etkili olan yağış, sabah saatlerinde Fatih'te de etkisini gösterdi. Yağışın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle Tarihi Yarımada semalarında çift gökkuşağı oluştu. Tarihi Topkapı surları üzerinde yükselen gökkuşağı, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

İki gökkuşağı halkasının aynı anda görüldüğü anlar, dron kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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