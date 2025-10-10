İstanbul'dan Kudüs'e Yürüyüş Başlatan Öğrenci Mersin'e Ulaştı

Gazze'ye destek olmak amacıyla İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüş başlatan İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi doktora öğrencisi İranlı Somayeh Moghadam, Mersin'e ulaştı.

İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek için İstanbul'dan yola çıkan Somayeh Moghadam, yürüyüşünün 13'üncü gününde Mersin'e ulaştı. Mersin'deki Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde basın açıklaması yapan Moghadam, "İstanbul Üsküdar Meydanı'ndan bu yolculuğu başladım; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Ankara, Konya ve bugün Mersin 7'nci durağım. Bundan sonra da Adana, Hatay, nasipse Beyrut, Şam, Amman ve sonra da Filistin sınırlarına kadar yakınlaşmayı düşünüyorum" dedi.

"Filistin'i unutmuşuz galiba"

Filistin'deki çocuklara destek vermek amacıyla düzenlediği 'Yunus Yürüyüşü' (March of Yunus) sloganının anlamını açıklayan Moghadam, Hz. Yunus peygamberin ilk başta kavminden ayrılıp denizden gittiğini, denizden çıktıktan sonra ilahi emir üzerine kavmine geri döndüğünü ifade ederek, "Biz de 70 yılda Filistin'i unutmuşuz galiba. Filistin çocuklarına, Gazze çocuklarına elimizi vicdanımıza koyup geri dönmemiz gerekiyor. Bu yüzden bunun adı Yunus Yürüyüşü" diye konuştu.

"Çocuklar hala bombalanıyor"

Moghadam, yürüyüşün bireysel başladığını ancak destekle büyümesini istediğini belirterek, "Bireysel başladı, inşallah bireysel kalmayacaktır. Her yerde de söylüyorum. Var mı bana bu yolda destekçi olacak? Çünkü bu yol bireysel olmamalı. Biliyorsunuz ateşkes yapıldı ama çocuklar hala bombalanıyor. Dün yine de bombalandı ve bu ateşkes hiçbir zaman olmayacaktır. Çünkü İsrail durmayacaktır" şeklinde konuştu.

"Hep beraber yürüyelim Kudüs'e kadar"

Yürüyüşe destek çağrısında bulunan Moghadam, "Buradan insanlarımıza da sesleniyorum. Destek verin, hep beraber kara yoluyla hareket edelim ve özgür Filistin, özgür Gazze'yi gerçekleştirmek için yapalım. Eğer bu normalleşen kötülüğe 'dur' demezsek yarın bizim çocuklarımız bu vebali ödeyecektir. İnanın bu devam edecektir ve hep böyle olacaktır. Barış içinde bir dünya için, o çocukların kanı yerde kalmaması amacıyla lütfen destek verin. Hep beraber yürüyelim Kudüs'e kadar" ifadelerini kullandı. - MERSİN