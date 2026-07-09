Beşiktaş, Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer dönemine damga vuracak önemli bir hamleye imza attı.

SALİH ÖZCAN BEŞİKTAŞ'TA

Siyah-beyazlılar, son olarak Alman devi Borussia Dortmund'da top koşturan 28 yaşındaki millî orta saha oyuncusu Salih Özcan'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş, milli oyuncu ile 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan’la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Salih Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

KARİYERİ

Futbol hayatına Köln altyapısında adım atan Salih Özcan, kariyeri boyunca Almanya'da istikrarlı bir grafik çizdi. Sırasıyla Holstein Kiel, Borussia Dortmund ve Wolfsburg gibi köklü kulüplerin formalarını terleten başarılı orta saha, yüksek oyun vizyonu ve mücadeleci yapısıyla tanınıyor. Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla sahaya çıktığı 12 karşılaşmada görev alırken, skor üretme başarısı gösterememişti.