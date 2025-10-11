İstanbul'dan Eskişehir'e Gelen Turist İlk İzlenimlerini Paylaştı

İstanbul'dan Eskişehir'e gelen yerli turist Andaç Ertekin, şehirdeki ilk izlenimlerinin beklentilerinin çok üzerinde olduğunu belirterek, "Şehirdeki insanlar nazik ve kibar" dedi.

Tarihi Odunpazarı ve yöresel lezzetleri deneyimleyen Ertekin, Eskişehir'in düzenini ve atmosferini Avrupa şehirlerine benzeterek, kent halkının nezaketinden övgüyle söz etti.

"Avrupa şehirleri gibi"

Şehre cuma günü arkadaşlarıyla birlikte geldiklerini ve pazartesi sabahı ayrılacağını belirten Andaç Ertekin, bu seyahatin kendisi için bir ilk olduğunu söyledi. Daha önce Eskişehirli dostlarından kentin güzelliğine dair pek çok şey duyduğunu aktaran Ertekin, şehirdeki ilk gözlemlerinin beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade etti. "Burası beklediğimden çok daha güzel bir şehirmiş. Eskişehir, sahip olduğu düzenle ve yapısıyla Avrupa şehirlerini hatırlatıyor," şeklinde konuşan Ertekin, yurt dışında gezdiği yerlere benzer bir atmosfer bulduğunu dile getirdi. Ayrıca şehirdeki insanların da nazik ve kibar olduğunu ve genel olarak şehri sevdiğini belirtti.

"Eskişehir'in yemekleri çok güzel"

Şu an arkadaş grubuyla Odunpazarı bölgesini gezdiklerini belirten Andaç Ertekin, buradaki tarihi evleri ilgi çekici bulduğunu ve bolca fotoğraf çektiklerini söyledi. Sosyal medyadan takip ettiği Atlıhan El Sanatları Çarşısı'nı da ziyaret ettiğini aktaran Ertekin, bugün Odunpazarı'nı tamamlayacaklarını, yarın ise Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı'na geçmeyi planladıklarını ifade etti. Eskişehir mutfağıyla da tanışmaya başlayan İstanbullu misafir, ilk kez denediği Çi Börek'in tadını beğendiğini, akşam yemeğinde ise başka bir yöresel lezzet olan Balaban Kebabı'nı deneyeceklerini sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR