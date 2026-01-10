Haberler

İstanbul'dan Batman'a gönderilen mektuplar jandarma personeline moral oldu

İstanbul'da öğrenim gören öğrencilerin gönderdiği mektuplar, Batman'da görev yapan jandarma personeline ulaştı ve onlara moral kaynağı oldu. Batman İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilere teşekkür etti.

İstanbul'da öğrenim gören öğrenciler tarafından Batman'da görev yapan jandarma personeline gönderilen mektuplar, görev başındaki personele ulaştırıldı. Batman İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel, kendilerine gönderilen mektupları ilgiyle okudu.

Batman İl Jandarma Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'daki öğrenciler tarafından gönderilen mektupların Batman'da görev yapan jandarma personeline moral kaynağı olduğu belirtildi. Paylaşımda, "İstanbul'daki öğrencilerimizin göndermiş olduğu mektuplar, Batman'da görev yapan kahraman jandarma personelimize moral kaynağı olmuştur. Güzel yürekli evlatlarımıza teşekkür ediyor; sizleri çok seviyoruz, Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
