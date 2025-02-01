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İstanbul'da Yoğun Sis Masalsı Görüntüler Oluşturdu

İstanbul'da Yoğun Sis Masalsı Görüntüler Oluşturdu
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İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Beylikdüzü'ndeki Ambarlı limanında gözle görülen masalsı manzaralar yarattı. Havadan çekilen görüntülerde konteynırların kaybolduğu, vinçlerin sis bulutlarının üzerinde kaldığı görüntüler dikkat çekti.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis adeta masalsı görüntüler oluşturdu. Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı limanı çevresinde etkili olan yoğun sis havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis kent genelinde etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin en büyük limanları arasında yer alan Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı limanındaki yoğun sis nedeniyle konteynırlar adeta gözden kayboldu. Konteynırları taşımak için liman içerisinde bulunan vinçler ise sis bulutlarının üzerinde kaldı. Masalsı görüntülerin oluştuğu o anlar havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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