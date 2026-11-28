Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Özellikle Arnavutköy ilçesinde etkisini artıran sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi oldukça düştü. Sis bulutları arasından geçen uçaklar ise dron kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, kentin bazı bölgelerinde yoğunluğunu artırdı. Arnavutköy'de geniş bir alanı kaplayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, ilçede oluşan sis manzarası havadan görüntülendi.

Sis bulutları arasından geçen uçaklar kamerada

Yoğun sisin etkili olduğu Arnavutköy'de uçakların sis bulutları arasından geçişi dikkat çekti. Dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bölgeyi kaplayan yoğun sis ve sis bulutları arasından geçen uçaklar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı