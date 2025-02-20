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İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Kontrolden Çıkan Kamyonu Kaydırdı

İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Kontrolden Çıkan Kamyonu Kaydırdı
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İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Pendik'te bir kamyon yokuş aşağı kaydı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pendik'te kontrolden çıkan kamyon yokuş aşağı kaydı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar, beraberinde bazı olumsuzlukları da getirdi. Karlı yollarda ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Pendik Sülüntepe'de yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan kamyon yokuş aşağı kaydı. Bir süre kayan kamyon sol tarafa dönerek durabildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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