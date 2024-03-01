Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu

Güncelleme:

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler durdu. Metro istasyonunda yoğunluk oluştu ve vatandaşlar isyan etti.

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durunca metro istasyonunda yoğunluk yaşandı. Bunun üzerine sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmek için evden çıkan vatandaşlar isyan etti.

Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için istasyona gelen vatandaşlar yaşanan duruma isyan etti. Arıza devam ederken metro istasyonunda ise yoğunluk oluştu. O anları cep telefonuyla kayda alan bir vatandaş, "yine kirazlı metrosunda arıza oldu. Herkes bekliyor. Her şey çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Ulaşım İstanbul Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8. Yargı paketinde af yasası var mı? 8. Yargı Paketi'nin ilk 16 maddesi nedir? Çankaya belediyesi hangi parti? Çankaya belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Atlıhan Atila kimdir? CHP Erzurum Belediye Başkan Adayı Atlıhan Atila kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 53. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kızılcık Şerbeti Apo değişti mi, kim oldu? Kızılcık Şerbeti yeni Apo kimdir? Coşkun Çağlar Duran kimdir? CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Coşkun Çağlar Duran kaç yaşında, nereli? Özge Vataner kimdir? CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Özge Vataner kaç yaşında, nereli? Antalya'da Deprem mi oldu? Az önce Antalya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Otobüste engelli adam ve eşinin darp eden saldırgan tutuklandı mı? Engelli adam ve eşinin darp eden saldırganın son durumu ne? Twitch erişim engeli kaldırıldı mı, son durum ne? Twitch'e giriş açıldı mı? Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı! Yaşar İpek kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! Cemil Tugay kimdir? Halk Tv konuğu Cemil Tugay kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay biyografisi! 1 Mart özel bir gün mü? 1 Mart ne günü, hangi özel gün? YAN ODA İLK BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE! Yeni dizi Yan Oda'nın ilk bölümünde neler olacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title