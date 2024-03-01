İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durunca metro istasyonunda yoğunluk yaşandı. Bunun üzerine sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmek için evden çıkan vatandaşlar isyan etti.

Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için istasyona gelen vatandaşlar yaşanan duruma isyan etti. Arıza devam ederken metro istasyonunda ise yoğunluk oluştu. O anları cep telefonuyla kayda alan bir vatandaş, "yine kirazlı metrosunda arıza oldu. Herkes bekliyor. Her şey çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL