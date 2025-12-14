İstanbul Boğazı'nda gökkuşağı şöleni

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından açan güneş, boğazda gökkuşağıyla birlikte güzel bir manzara oluşturdu. Sarıyer sahili boyunca uzanan gökkuşağı, boğazdan geçen gemilerle birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Yağmur sonrası güneşin etkisini göstermesiyle birlikte, Sarıyer sahilinde gökyüzünde beliren gökkuşağı vatandaşlara görsel şölen sundu. Renkli görüntüler boğaz manzarasıyla birleşince birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte gökkuşağının önünde özçekim yaparken, bazıları ise yürüyüş eşliğinde manzaranın keyfini çıkardı. Boğazda seyir halindeki tekneler ve uçuşan martılar, manzaraya ayrı bir güzellik kattı.

Doğa olayını izlemek isteyen vatandaşlar uzun süre sahilde vakit geçirdi. - İSTANBUL