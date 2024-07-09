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İstanbul'da Vatandaşlar Boğaz'ın Sularında Serinledi

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İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Boğaz'ın sularında serinlemek için tercih etti. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, kimileri ise şezlong ve havluyla Boğaz'da keyifli vakit geçirdi. Hayvanlar da sıcaktan etkilendi, Beşiktaş sahilindeki köpekler de denize atladı. Vatandaşlar, Boğaz'ın temiz ve bedava olması nedeniyle tercih ettiklerini belirtti.

İstanbul'da bazı vatandaşlar, kent genelinde etkisini sürdüren sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi.

İstanbul'da bunaltan sıcaklıklarda serinlemek isteyenler, kendilerini Boğaz'ın sularına bıraktı. Bazı vatandaşlar Boğaz hattı boyunca yürüyüş yaparken, yanlarında şezlong, havlu ve portatif masa getiren kimi vatandaş ise, Boğaz'da serinlemenin keyfini sürdü. Sıcak havadan hayvanlar da etkilendi. Beşiktaş sahilinde bölgenin maskotu olan Ateş isimli köpek de denize atlayanlardandı.

Çocukluğundan beri Boğaz'da denize girdiğini söyleyen Murat Özen, "Hava çok sıcak. O yüzden Boğaz'a serinlemeye geliyoruz güzel oluyor. Su bugün muhteşem güzel. Akdeniz'e falan gitmeye gerek yok. En güzeli burada İstanbul'da boğazın suyu. Hem temiz, hem de güzel ve serin. Biz buraya çocukluğumuzdan beri geliyoruz. Her yaz buradayız" ifadelerini kullandı.

Serinlemek için Sarıyer sahilini seçen Hüseyin Kurtluk, "Boğaz'da denize girmenin rahatlığı hiçbir yerde yok. Sarıyer'in yarısı plaj yarısı da böyle denize girenlerle doludur. Plaja giden insan buranın rahatlığını alamaz. Yüzmeyi bilen insan için hiçbir tehlikesi de yok. Burada akıntı da olduğu için deniz pis kalmıyor. Plajların giriş fiyatları ortada. Buraya geliyoruz denizimize de giriyoruz, keyfimizi de yapıyoruz. Herkesi yüzmek için Boğaz'a bekleriz" diye konuştu.

Boğaz'ın plajlardan daha temiz olduğunu savunan Ferhat Yılmaz ise "Boğaz'da yüzüyoruz. Boğaz suyu plajlara göre bence daha iyi. Plajların son zamanlarda fiyatları yükseldi. Herkesin gücü yetmiyor. Burası güzel, hem su temiz hem de bedava daha ne olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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