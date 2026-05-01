İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda şehit olan Emre Albayrak'ın adı hatıra ormanında yaşayacak

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şehit olan Polis Memuru Emre Albayrak'ın adı, Samsun'un Ladik ilçesinde oluşturulan hatıra ormanına verildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Emre Albayrak, 8 Aralık 2025 tarihinde İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde düzenlenen narkotik operasyonu sırasında baskın yapılan evden açılan ateş sonucu şehit olmuştu. Şehidin hatırasını yaşatmak için memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde "Şehit Emre Albayrak Hatıra Ormanı" oluşturuldu. Fidan dikim programı öncesinde şehidin kabri ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda fidanlar toprakla buluşturulurken, şehit dualarla yad edildi.

Düzenlenen fidan dikim etkinliğine şehidin ailesi başta olmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, ilçe protokolü, emniyet ve jandarma personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

