İstanbul'da Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı Başladı

İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen barış müzakereleri kapsamında Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantısı başladı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde bir kez daha İstanbul'da bir araya geliyor. Çırağan Sarayı'nda yapılan kritik toplantıyı yerli ve yabancı basın mensupları da yakından takip ediyor. Türkiye - Rusya - Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da

katılıyor. Kritik toplantıda Rus heyetinden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya Federasyonu Rusya Baş İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ile Ukrayna heyetinden ise Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi de hazır bulunuyor. Dünyanın takip ettiği görüşme saat 15.00 sıralarında başladı. - İSTANBUL