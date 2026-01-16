Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul Anadolu Yakası genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Özellikle ana arterler, çevre yolları ve bağlantı noktalarında araçların zaman zaman ilerlemekte güçlük çektiği ve uzun kuyrukler oluşturduğu anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da yüzde 90'lara ulaşan trafik yoğunluğuyla birlikte birçok noktada trafik neredeyse durma noktasına gelirken; sürücüler uzun süre direksiyon başında beklemek zorunda kaldı. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte şehir içi hareketliliğin artmasının da trafik yoğunluğunu etkilediği görüldü. Özellikle D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Özellikle Kadıköy, Kozyatağı, Ataşehir ve Kartal istikametlerinde trafiğin ağır şekilde ilerlediği görüldü. Bağlantı yollarında ve ana arterlerde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları dikkat çekerken, bazı noktalarda ise trafiğin tamamen kilitlendiği havadan kaydedilen görüntülere yansıdı. - İSTANBUL