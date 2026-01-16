Haberler

Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Özellikle ana arterlerde ve bağlantı yollarında uzun kuyruklar oluştu. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte şehir içi hareketliliğin artması trafiği etkiledi.

İstanbul Anadolu Yakası genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Özellikle ana arterler, çevre yolları ve bağlantı noktalarında araçların zaman zaman ilerlemekte güçlük çektiği ve uzun kuyrukler oluşturduğu anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da yüzde 90'lara ulaşan trafik yoğunluğuyla birlikte birçok noktada trafik neredeyse durma noktasına gelirken; sürücüler uzun süre direksiyon başında beklemek zorunda kaldı. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte şehir içi hareketliliğin artmasının da trafik yoğunluğunu etkilediği görüldü. Özellikle D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Özellikle Kadıköy, Kozyatağı, Ataşehir ve Kartal istikametlerinde trafiğin ağır şekilde ilerlediği görüldü. Bağlantı yollarında ve ana arterlerde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları dikkat çekerken, bazı noktalarda ise trafiğin tamamen kilitlendiği havadan kaydedilen görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Durum ciddi, bu defa bakanlık uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Karne almaya giderken kaza yaptı! 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

16 yaşındaki öğrencinin acı ölümü! Karne almaya giderken canından oldu
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Eski Devlet Başkanına ilginç ceza: Kitap okuyarak cezasını azaltacak

Eski Devlet Başkanına ilginç ceza: Her biri süreyi 4 gün azaltacak
Gözaltına alınan Ümit Karan hakkında tutulama talebi

Gözaltına alınan Ümit Karan için tutuklama talebi