Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi

İstanbul Küçükçekmece'de kaldırımda beklediği esnada kimliği belirsiz motosikletli şahıslar tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Muhammet Gözsu ve Hasan Ali'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler aile yakınlarına teslim edilecek.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şüpheli, kaldırımda bekleyen Muhammed Gözsu(23) ve Levent Ö.'yü hedef alarak kurşun yağdırmış, iki genç yere yığılırken mermiler, o sırada olayla ilgisi olmayan ve kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ali(27)'ye de isabet etmişti. Saldırganlar ise kaçtıktan bir süre sonra motosikleti boş bir alana bırakıp yaya olarak kayıplara karışmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammed Gözsu ve Hasan Ali, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Muhammed Gözsu ve Hasan Ali'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler ailelerine teslim edilecek.

27 yaşında hayatını kaybeden Hasan Ali'nin arkadaşı Furkan Turhan, "Hasan kardeşim benim yanıma geliyordu. Telefon almaya gidecektik. 19.23'te aradım geliyorum dedi. 19.55'te aradığımda senin arkadaşını vurdular dediler. Ben koşa koşa olay yerine gittim. Orada öğreniyorum ki cezaevinden çıkan kişi ortalığı yangın yerine çeviriyorlar. Ailesi başta olmak üzere bütün sevdiklerinin ciğeri yandı. Ben bu kişilerin yakalanmasını istiyorum. Benim gencecik yaşta kardeşim öldü. Saldırıyı motosiklet ile gerçekleştirmişler. Hasan Ali ile husumetleri yok. Onlar oradan geçerken tesadüfen kör kurşuna gidiyorlar" dedi.

Öte yandan, Hasan Ali'nin cenazesinin memleketi Suriye'de defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL