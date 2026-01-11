Haberler

Sağanak yağışın etkili olduğu Taksim'de şimşekler geceyi aydınlattı

Güncelleme:
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde şiddetlenen yağış, gök gürültüsü ve şimşeklerle birlikte vatandaşları zor durumda bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından sağanak gece saatleri itibariyle başladı. Gök gürültüsü ve şimşeklerin de görüldüğü yağışta şimşekler geceyi aydınlattı.

İstanbul'da beklenen sağanak etkisini göstermeye başladı. İstanbul Valiliği tarafından su baskınlarına ve kuvvetli yağışa dikkat çekilerek uyarı verilmişti. Gün içinde aralıklarla etkisini gösteren yağmur gece saatlerinde sağanak olarak şiddetini artırdı. Sağanak şeklinde ve gök gürültülü başlayan yağmur vatandaşları da zor durumda bıraktı. Taksim'de vatandaşların yürümekte zorlandığı ve açık olan dükkanlara sığınmak zorunda kaldığı görüldü. Şiddetli yağmur araçlara da zorluk çıkardı. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken ara ara şimşeklerin de geceyi aydınlattığı görüldü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise koşarak sığınacak yer aradı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
