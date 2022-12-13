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İstanbul'da şiddetli lodos vapur seferlerini aksattı

Yerel Haberler

İstanbul'da şiddetli lodos vapur seferlerini aksattı

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı seferlerde ise aksaklıklar meydana geldi.

Şehir Hatları A.Ş'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Değerli yolcularımız, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda uğraması yapılamıyor).

Üsküdar-Aşiyan

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring)

Anlayışınız için teşekkür ederiz" şeklinde açıklama yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Yerel Haberler

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