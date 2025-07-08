İstanbul'da Sıcak Hava Etkili: Vatandaşlar Beşiktaş'ta Serinliyor

İstanbul'da Sıcak Hava Etkili: Vatandaşlar Beşiktaş'ta Serinliyor
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İstanbul'da termometreler 36 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Beşiktaş'ta denize girerek serinlemeye çalıştı. Meteoroloji, sıcak hava nedeniyle uyarılarda bulunuyor. Dondurma ve su tezgahlarında yoğunluk oluşurken, açık alanlarda kalmaktan kaçınılıyor.

İstanbul'da termometreler bugün 36 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar Beşiktaş'ta denize girerek serinledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da sıcak hava uyarısı yapmaya devam ediyor. İstanbul'da termometreler bugün 36 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar Beşiktaş'ta denize girerek serinledi. Kendilerini Boğazın serin sularına bırakan vatandaşlar, eğlenceli dakikalar geçirdi. Sıcaklık nedeniyle su ve dondurma tezgahlarında yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar ise sıcaktan korunmak amacıyla tercihini parklardan ve gölge alanlardan yana kullandı. Yaklaşık 3 ay önce deniz sezonunu Beşiktaş'ta açtığını belirten Gürcan Ertuğrul, "Havalar çok sıcak, devamlı olarak denize giriyoruz. Böyle sıcak havalarda başka çıkar yolumuz yok. Herkesin sıcak havalarda özellikle güneşe dikkat etmesi lazım. Herkesin başında şapka bulundurmalı ve elinden suyu ihmal etmemesi lazım" diye konuştu.

Son olarak İstanbul'da bu hafta sonunda da sıcaklıkların artarak etkisini göstermesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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