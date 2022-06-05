İstanbul'da seçim heyecanı - Haberler

- İstanbul'da seçim heyecanı

Fatih'teki muhtarlık seçiminde tek aday

İSTANBUL - İstanbul'da çeşitli nedenle boşalan 9 mahallenin muhtarlığı için ara seçim yapıldı. Fatih'te erken saatlerde okula gelen 9 bin 800 seçmen kurulan 31 sandıkta oy kullanacak.

İstanbul'da vefat, istifa gibi çeşitli nedenlerle düşen 9 mahalle muhtarlığı için bugün ara seçim yapılıyor. 31 sandığın kurulduğu Fatih Atikali Mahallesi'nde 9 Bin 800 seçmenin sandık başına gidiyor.

Sabah 08.00 itibariyle başlayan ve 17.00 itibariyle sona erecek olan seçimlerde Fatih Atikali Mahallesi, Sancaktepe Atatürk Mahallesi, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Kartal Topselvi Mahallesi, Silivri Ortaköy Mahallesi, Ümraniye Saray Mahallesi, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi ve Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yeni muhtarlar belirlenecek.

Fatih Atikali Mahallesinde yapılacak olan seçim için sabah erken saatlerde vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Muhtarlık seçimi için Ahmet Rasim Anadolu Lisesi ve Mehmetpaşa İlkokulu'na sandıklar kuruldu. Vatandaşlar sabah 08.00 itibariyle oy vermeye başladı.

Seçimde oy kullanan Sevim Özcan "Kullandık oyumuzu, adayda tekmiş zaten fazla bir seçme şansımız yoktu. Kullandık hayırlı olsun inşallah" dedi.

Seçime tek aday olarak giren Muhtar adayı Selahattin Turunç "Mahallemizdeki seçim Muhtar İbrahim Hakkı kardeşimizin sağlık nedenleri ile istifa etmesi ile yenilenme kararı alındı. Mahallemizde 9 bin 800 seçmen var ve 31 sandıkta oy kullanıyor. Şu anda da kullanım güzel ve iyi şimdilik bir sıkıntı yok seçime devam ediyoruz. Ben aday oldum, bu mahallenin eski muhtarıyım. Görevi İbrahim Hakkı kardeşime bırakmıştım o bırakınca tekrar aday oldum. Tek aday olarak seçime gidiyorum. İnşallah muhtar olarak göreve devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin okul önlerinde güvenlik önlemi aldığı seçimde oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.