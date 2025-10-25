Haberler

İstanbul'da Sağanak Yağış Yol Çökmesine Neden Oldu

Güncelleme:
İstanbul'da gece boyunca etkili olan yağış sonucu Vatan Caddesi'nde yol çöktü. Ekipler durumu hızla onarıp geçici düzenlemelerle trafiği rahatlattı.

İstanbul'da gece boyunca etkili olan yağış nedeniyle Vatan Caddesi'nde çöken yol, ekipler tarafından toprakla doldurularak geçici olarak onarıldı. Kapatılan iki şeritten biri açılırken, trafik yoğunluğu azaldı.

Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle saat 05.30 sıralarında yol çökmüştü. Cadde üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde bir çukur oluşmuştu. Polis ekipleri başka bir kazaya neden olmaması için çökmenin meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri almış, iki şeridi araç trafiğine kapatmıştı. Araç tek şeritten akmaya devam etmişti, bu nedenle trafik yoğunluğu oluşmuştu. Çöken yol, ekipler tarafından toprakla dolduruldu. Geçici onarım işlemi esnasında kapatılan bir şerit daha trafiğe açıldı. Çift şerit akan yolda araç yoğunluğu azaldı. - İSTANBUL

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
