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İstanbul'da sabah sağanağı trafik yoğunluğunu yüzde 71'e çıkardı

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İstanbul'da sabah sağanağı trafik yoğunluğunu yüzde 71'e çıkardı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da sabah sağanağı trafik yoğunluğunu yüzde 71'e çıkardı
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İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde trafik yoğunluğunu yüzde 71'e çıkardı. Sürücüler yağışın etkisiyle trafikte zor anlar yaşarken toplu ulaşım kullanan vatandaşlar metrobüs, metro ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğunu artırdı. İşe ve okullarına gitmek isteyen sürücüler, yağışın da etkisiyle trafikte zor anlar yaşadı. Toplu ulaşım kullanan vatandaşlar ise metrobüs, metro ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.Kent genelinde özellikle ana arterlerde ve bağlantı yollarında araç yoğunluğu oluşurken, trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yağışın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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