İstanbul'da Polis Haftası kortejine yoğun ilgi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen polis korteji, Sultanahmet Meydanı'nda son buldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen polis korteji, Sultanahmet Meydanı'nda son buldu. Vatandaşlar polis kortejine yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden saat 11.00 itibarıyla başlayan kortej, renkli görüntülere sahne oldu. Polis araçları ve motosiklet ekiplerinin yer aldığı kortej, güzergah boyunca vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Kortej, Sultanahmet Meydanı'nda sona erdi.

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde yunus polis ekipleri motosikletleriyle akrobasi gösterisi gerçekleştirdi. Gösteri, vatandaşlardan büyük alkış alırken, meydan üzerinde uçuş yapan polis helikopteri de etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Etkinlik kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Sultanahmet At Meydanı'nda çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Yıldız, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gösteride konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Gençlerimizin millete hizmette bu şerefli üniformada görev yapmalarını arzuluyoruz. Milletimize hizmet aslında en büyük gurur. Biz bu şehrin emniyetiyiz. Bu uğurda şehit olan şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum, gazilerimizi şükranla anıyorum. Fedakar mensuplarımızı ve ailelerimizi gününü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Polis teşkilatının 181. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen program, Sultanahmet Meydanı'nda toplanan vatandaşların alkışları eşliğinde tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
