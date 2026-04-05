İstanbul'da Polis Haftası coşkusu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Sultanahmet'e görkemli kortej

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayıp Ayasofya'da son bulacak olan dev kortej renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yılı dolayısıyla görkemli bir kutlama programı gerçekleştirildi. Kutlama programı kapsamında Kortej Geçişi, saat 11.00 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden start alarak Sultanahmet Meydanı'na doğru ilerledi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen konvoyun sahil güzergahını takip ederek tarihi yarımadaya ulaşmasının ardından geçiş, Ayasofya Meydanı'nda noktalandı. Etkinlikler kapsamında düzenlenecek kortej geçişi ve sosyal sorumluluk projeleriyle polisin halkla buluşması hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı