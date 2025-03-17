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İstanbul'da Ölü Bulunan Fahrettin Öter Memleketinde Defnedildi

İstanbul'da Ölü Bulunan Fahrettin Öter Memleketinde Defnedildi
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Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan 33 yaşındaki Fahrettin Öter'in cenazesi, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi. Öter'in intihar ettiği iddia ediliyor.

İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Fahrettin Öter'in cenazesi, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

Çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenilen 33 yaşındaki Fahrettin Öter, iftar yaptıktan sonra ortadan kayboldu. Öter, İstanbul Belgrad Ormanı'nda ölü bulundu. Silahla kendini vurarak intihar ettiği iddia edilen Öter'in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine getirildi. Öter, Esenyurt Mahallesi'nde defnedildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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