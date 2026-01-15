Haberler

Miraç Kandili'nde vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti

Miraç Kandili'nde vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Müslümanlar, Miraç Kandili'ni Eyüp Sultan Camii'nde gerçekleştirdiği ibadetlerle kutladı. Camide namaz kılan vatandaşlar, Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini de ziyaret etti.

İstanbul'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Eyüp Sultan Camii'ne akın etti.

Miraç Kandili'ni Eyüpsultan'ın manevi atmosferinde idrak etmek isteyen Müslümanlar, Eyüp Sultan Camii'nde namazlarını kıldıktan sonra Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti. Akşam namazı sonrası Eyüp Sultan Camii'nde Miraç Kandili'nde dualar edildi. Geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için dua etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

Elindeki poşeti çöpe attı, bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı