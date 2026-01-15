Miraç Kandili'nde vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti
Müslümanlar, Miraç Kandili'ni Eyüp Sultan Camii'nde gerçekleştirdiği ibadetlerle kutladı. Camide namaz kılan vatandaşlar, Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini de ziyaret etti.
İstanbul'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Eyüp Sultan Camii'ne akın etti.
Miraç Kandili'ni Eyüpsultan'ın manevi atmosferinde idrak etmek isteyen Müslümanlar, Eyüp Sultan Camii'nde namazlarını kıldıktan sonra Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti. Akşam namazı sonrası Eyüp Sultan Camii'nde Miraç Kandili'nde dualar edildi. Geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için dua etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel