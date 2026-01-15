Miraç Kandili'nde vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti

İstanbul'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Eyüp Sultan Camii'ne akın etti.

Miraç Kandili'ni Eyüpsultan'ın manevi atmosferinde idrak etmek isteyen Müslümanlar, Eyüp Sultan Camii'nde namazlarını kıldıktan sonra Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti. Akşam namazı sonrası Eyüp Sultan Camii'nde Miraç Kandili'nde dualar edildi. Geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için dua etti. - İSTANBUL