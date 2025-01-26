İstanbul'da Miraç Kandili Ayasofya'da Coşkuyla Kutlandı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programa, dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar katıldı ve cami doldu taştı.
İstanbul'da Miraç Kandili, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların katıldığı programla ihya edildi.
Miraç Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi doldu taştı. Yatsı namazı öncesinde camiye gelen vatandaşlar ve dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, namaz kılıp, dualar etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel