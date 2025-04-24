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İstanbul'da Meydana Gelen Depremde 236 Yaralı

İstanbul'da Meydana Gelen Depremde 236 Yaralı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da gerçekleşen depremin ardından 236 vatandaşın ikincil yaralanma sebebiyle tedavi altına alındığını açıkladı. 221 yaralının taburcu olduğu, 15 yaralının ise hastanede tedaviye devam ettiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düşme, atlama veya panik nedeniyle ikincil yaralanmalar meydana gelmiştir. 236 vatandaşımız yaralanmıştır. Şu ana kadar 221 yaralımız tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Durumları iyi olan 15 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle birincil yaralanma olmamıştır. Düşme, atlama veya panik nedeniyle ikincil yaralanmalar meydana gelmiştir. Yaptığımız ilk değerlendirmelere göre, ikincil hadiseler sonucu; İstanbul'da 173, Tekirdağ'da 24, Sakarya'da 24, Bursa'da 13, Yalova'da 2 olmak üzere 236 vatandaşımız yaralanmıştır. Şu ana kadar 221 yaralımız tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Durumları iyi olan 15 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Olayın ilk anından itibaren gerek sahada gerek sağlık tesislerimizde görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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