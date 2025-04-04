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İstanbul'da Masalsı Sis Manzarası

İstanbul'da Masalsı Sis Manzarası
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İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis bulutları, Küçükçekmece gölünde dalga şeklinde ilerleyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hava görüntüleri bu masalsı manzarayı gözler önüne serdi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis bulutları masalsı görüntüler oluşturdu. Küçükçekmece gölünün üzerinde dalga şeklinde ilerleyen sis bulutları havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Küçükçekmece gölünü tamamen kaplayan sis bulutları masalsı görüntüler oluşturdu. Gölün üzerinde dalga şeklinde ilerleyen sis bulutları bir süre sonra gölü tamamen kapladı. Kartpostallık sis bulutu manzarası havadan görüntülendi. Görüntülerde, adeta bulut gölünün oluştuğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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