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İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle boğazda vapurlar beşik gibi sallandı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da lodos, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da zorlaştırırken, şehir hatları vapurların dev dalgalarla mücadelesi kameraya yansıdı. Havadan kaydedilen görüntülerde, vapurun güçlükle ilerlediği görüldü.

Lodosun etkisini arttırdığı İstanbul'da deniz ulaşımında iptaller yaşanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı