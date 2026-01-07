Haberler

İstanbul'da fırtına ve yağış uyarısı

Güncelleme:
Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da perşembe sabahından itibaren kuvvetli fırtına ve sağanak yağışlar beklendiğini duyurdu. Ayrıca hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren hızla düşerek kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Perşembe sabahından itibaren kuvvetli fırtına uyarısı

Bu nedenle, bugün akşam saatlerinden (22.00) itibaren rüzgarın güneyli yönlerden (lodos) kuvvetleneceğinin, perşembe (yarın) sabah saatlerinden (08.00) itibaren etkisini arttırarak fırtınanın, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesinin beklendiği beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edildiği ifade edildi.

Sıcaklıklar hızla düşecek

Hafta başından bu yana 15-18 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe günü itibarıyla 8-10 derece birden düşerek kış değerlerine gerilemesinin beklendiği, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 16-23 Ocak tarihleri arasında ise normallerin 1-3 derece üzerinde seyretmesinin öngörüldüğü aktarıldı. - İSTANBUL

