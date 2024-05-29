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İstanbul'daki köprüler Azerbaycan'ın Müstakillik Günü için renklendi

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü nedeniyle kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üç köprünün fotoğraflarını paylaşarak Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü kutladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü nedeniyle kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatıldı.

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü olan 28 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, Azerbaycan bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve yeşil renklerle ışıklandırıldı.

X hesabından bir paylaşım yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu gece İstanbul başka güzel. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Can Azerbaycan'ın renkleri ile donatıldı. Azerbaycan'ın Müstakillik Günü kutlu olsun." notuyla birlikte üç köprünün fotoğraflarını paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Fatih Sultan Mehmet Yavuz Sultan Selim Azerbaycan İstanbul Yerel Haberler

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